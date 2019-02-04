شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تويتر يكشف عن كيفية عمل ميزة تعديل التغريدات القادمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث جاك دورسى رئيس "تويتر" مع المذيع الأمريكى "جو روجان" عن تفاصيل ميزة تعديل التغريدات الجديدة، التى سبق وأعلن عن خطط شركته لطرحها، إذ قال دورسى إن موقع التغريدات من الممكن له إضافة نظام لتعديل مع إبقاء النسخة الأصلية من تلك التغريدة قابلة للعرض.

وسيعطى موقع تويتر للمستخدم نافذة زمنية قصيرة، يمكن خلالها تعديل تغريداته، وبعدها لن يتمكن من القيام بهذا الأمر نهائيا، ومن الممكن أن تتراوح مدة هذه المهلة بين 5 ثوان و 30 ثانية.

كما أكد دورسى لروجان أن تويتر يخطط لإضافة القدرة على الوصول إلى التغريدة الأصلية، لمنع المتحرشين من كتابة التغريدات المسيئة وتعديلها فيما بعد ليفروا بفعلتهم.

وتكشف تصريحات دورسى عن طريقة تفكير تويتر والخطط التى تنوى السير عليها خلال الفترة القادمة، إلا أنه لا يوجد ضمان أو تأكيد حتى الآن بموعد طرح تويتر للميزة الجديدة، أم سيتراجع فى نهاية المطاف عنها.