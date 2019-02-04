شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تغير شكل وتصميم فيس بوك على مدار 15 عاما فى 9 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم 15 عاما على إنشاء شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث تم تأسيسها فى 4 فبراير 2004، حيث بدأ فيس بوك كموقع ويب فقط لطلاب جامعة هارفارد، ثم تغيير بعد ذلك وأصبح متاحا لكافة المستخدمين حول العالم.

وقد قام مارك زوكربيرج بتأسيس فيس بوك بالاشتراك مع كل من داستين موسكوفيتز وكريس هيوز، كانت عضوية الموقع مقتصرة فى بداية الأمر على طلبة جامعة هارفارد، ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكليات الأخرى فى مدينة بوسطن وجامعة آيفى ليج وجامعة ستانفورد، ثم اتسعت دائرة الموقع لتشمل أى طالب جامعى، ثم طلبة المدارس الثانوية، وأخيرًا أى شخص يبلغ من العمر 13 عامًا فأكثر.

ويضم الموقع حاليًا أكثر من مليار مستخدم على مستوى العالم، وقد أثير الكثير من الجدل حول موقع فيس بوك على مدار الأعوام القليلة الماضية. فقد تم حظر استخدام الموقع فى العديد من الدول خلال فترات متفاوتة، كما حدث فى سوريا وإيران، كما تم حظر استخدام الموقع فى العديد من جهات العمل لإثناء الموظفين عن إهدار أوقاتهم فى استخدام تلك الخدمة.

وفيما يلى نعرض مجموعة من الصور التى توضح كيف تغيير شكل واجهة المستخدمين على فيس بوك على مدار السنوات الماضية كما يلى:



شكل فيس بوك في عام 2004



فيس بوك 2005



شكل فيس بوك في عام 2006



تصميم فيس بوك 2007



واجهة فيس بوك في عام 2008



وصول فيس بوك للموبايل فى عام 2009



واجهة فيس بوك خلال 2010



فيس بوك في 2011