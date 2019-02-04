شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يخطط لطرح ميزة "الدفع" عبر التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن خدمة التراسل الفورى "واتس آب" تسعى لإضافة ميزة "المدفوعات"، وهو ما يعنى أن المستخدمين سيتمكنون من إرسال الأموال بسرعة وسهولة، حيث يجرى حاليًا اختبار هذه الميزة فى الهند، إذ سيكون بمقدور المستخدمين توصيل "واتس آب" بحساباتهم المصرفية لتسديد الدفعات دون الكشف عن تفاصيل حساباتهم المصرفية.

وقال موقع WABetaInfo الأمريكى، أن الأدلة الموجودة فى أحدث إصدار من برنامج واتس آب يقترح تقديم المدفوعات إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعنى أن الطرح العالمى لن يختلف كثيراً؟

وأكد مارك زوكربيرج خططه لإتاحة ذلك فى منشور على صفحته فى وقت سابق، وكت قائلا:" سنصدر المدفوعات على واتس آب فى بعض البلدان الأخرى".