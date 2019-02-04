تطبيق Google Gboard يدعم 50 لغة جديدة، والعدد الإجمالي للغات المدعومة يصل الآن لأكثر من 500 لغة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بإطلاق تطبيق لوحة المفاتيح Google Gboard منذ عامين فقط. لقد عملت شركة جوجل على تحسين هذا التطبيق بإستمرار من خلال إضافة الدعم للمزيد من اللغات. وعلى ذكر ذلك، فقد أعلنت شركة جوجل اليوم أن تطبيق Google Gboard أصبح يدعم الآن أكثر من 500 لغة بعدما تم إضافة الدعم لـ 50 لغة جديدة لم تسمع بها من قبل على الأرجح مثل Alas و Amis و Brahui و Choctaw و Gayo و Giryama و Gorontalo و Gusii و Hehe و Iban. وكما تقول شركة جوجل، فهذا يسمح لنحو 90 في المئة من سكان الأرض بإستخدام أجهزتهم المحمولة للتواصل عن طريق الكتابة بلغتهم الأصلية.

قامت شركة جوجل بإطلاق تطبيق Google Gboard لأول مرة على منصة الأندرويد في شهر ديسمبر من العام 2016. وكان هذا التطبيق في البداية يدعم حوالي 100 لغة مختلفة. وقد قامت شركة جوجل بإضافة الدعم لمئات اللغات الأخرى على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك بعض اللغات النادرة.

تطبيق Google Gboard يدعم الآن أكثر من 40 نظام للكتابة على الصعيد العالمي. هذا يشمل الحروف الهجائية التي تستخدم من قبل العديد من اللغات مثل السيريلية والرومانية وحتى الحروف الهجائية المستخدمة من قبل لغة واحدة فقط مثل Ol Chiki.

للتأكد من أن المستخدمين يمكنهم التواصل دون عناء عن طريق الكتابة بلغاتهم الأصلية، يضبط Google Gboard تخطيط لوحة المفاتيح لكل لغة مختلفة، حتى أن ميزات التصحيح التلقائي والتنبؤ بالكلمات يتم تخصيصها. وبمجرد أن يقوم الفريق بإضافة دعم للغة جديدة، فإنه يجلب مجموعة من الناطقين بتلك اللغة لإجراء إختبار وإستطلاع للحصول على إحصاءات من تجاربهم في الكتابة، وهي الإحصائيات التي يتم إستخدامها لتحسين دعم تلك اللغة.

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