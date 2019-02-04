الهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T يستخدمان الميكروفون الخطأ في تطبيقات معينة

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت أحد مستخدمي OnePlus 6 أو OnePlus 6T وحاولت تسجيل بعض مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية بإستخدام تطبيقات مثل WhatsApp أو Snapchat وكنت تواجه بعض المشاكل الصوتية الغريبة، فأنت لست الوحيد الذي يعاني من ذلك. ووفقا لتقارير مختلفة من المستخدمين، فيبدو أن هناك العديد من مستخدمي OnePlus 6 و OnePlus 6T الذين يعانون من تشوه الصوت حيث يبدو ناعمًا وبعيدًا.

وإستنادًا إلى ما إكتشفه المستخدمون، فيبدو أن الهاتف يكون مرتبكًا بشأن الميكروفون الذي ينبغي إستخدامه. على ما يبدو، عندما يتم إستخدام تطبيقات الطرف الثالث، ينتهي المطاف بإستخدام الميكروفون الموجود في الجزء العلوي من الهاتف والذي يستخدم عادة للمساعدة في إلغاء الضوضاء وليس المقصود منه إستخدامه لأغراض التسجيل.

لا تتأثر جميع التطبيقات بهذا الأمر، ولكن يبدو أن هذا الخلل يؤثر على تطبيقات مثل WhatsApp و Snapchat و Facebook Messenger. يتوقع بعض المستخدمين أيضًا أن يكون هذا أحد الأسباب التي تجعلهم يواجهون صعوبة في تشغيل Google Assistant لأن الميكروفون لا يلتقط الأوامر الصوتية الخاصة بهم.

في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك أي حل دائم لهذه المشكلة. ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان لذلك علاقة بالعتاد أو البرمجيات. نأمل أن تقوم شركة OnePlus بإصدار حل لهذا الخلل في المستقبل القريب مع العلم بأن هذه المشكلة بدأت تظهر للمستخدمين منذ منتصف العام الماضي، وبالتالي فهي ليست مشكلة جديدة.

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