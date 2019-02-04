شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة لناسا تكشف عن أسرار تكوين القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبحاث جديدة أجرتها وكالة ناسا والتى تجمع بين الدراسات التجريبية وتحليل العينات التى تم جمعها منذ ما يقرب من 50 عامًا خلال مهمة أبولو، عن دليلاً دامغًا على أن القمر يتكون من نفس المواد مثل الأرض.

ووفقا للنظرية المتفق عليها الخاصة بتكوين القمر، فقد تشكل بعد اصطدام الأرض بجسم بحجم المريخ، وفى أعقاب الأثر، تم إخراج مادة من الجسم المتأثر إلى قرص فى مدار الأرض، ومن هنا شكل القمر.

وتحدى كيفين رايتير عالم الكواكب، من قسم بحوث علوم الاستكشاف والاستكشاف (ARES) فى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا فى هيوستن بتكساس، فكرة أن القمر يتكون من مادة الجسم المؤثر، مؤكدا أن القمر تشكل من الأرض.

وقام رايت بتشكيل تركيبة القمر نظرًا للعديد من عوامل التحكم، مثل تكوينه الإجمالى، وتشكيل النواة المعدنية الصغيرة للقمر، ثم قام بمقارنة تركيزات 14 عنصر متحرك الموجود فى عينات القمر، ووجد ارتباطًا قويًا مع معظمها.

وقال راوتر: "لقد حلل الباحثون مجموعات فرعية صغيرة من هذه العناصر فى الماضى، ولكن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تصميم جميع العناصر الأربعة عشر معا لتحليل نظام الأرض والقمر، ومن خلال محاكاة العمليات الرئيسية التى تسهم فى تكوين القمر، تمكنا من التنبؤ بمستوى كل عنصر يجب أن يكون موجودًا فى عباءة القمر".