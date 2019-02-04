شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة تحذرك إذا كان شريكك فى مزاج سيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد شيء أسوأ من العودة إلى المنزل من يوم مزدحم، فقط لتجد أن شريكك هو الاخر يعانى من مزاج سيئ، لكن هذا على وشك أن يكون أمرا من الماضى، وذلك بفضل تقنية جديدة للذكاء الاصطناعى طورها باحثين من جامعة Texas A&M.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فإن هذا النظام الجديد يراقب الحالة العاطفية للمستخدم ويتعقبها، ويمكن استخدامه قريبًا للإشارة إلى ما إذا كان شريكك فى حالة مزاجية سيئة أم لا، ولفهم كيف يشعر المستخدم، يقوم النظام بمراقبة صوته، ويكشف عن أى تغييرات فى حدة الصوت أو درجة الصوت التى يمكن أن تشير إلى مزاجهم.

وقال الدكتور ثيودورا تشاسبارى، الذى قاد الدراسة: "ما نريد القيام به هو جعل الأجهزة العادية قادرة على فهم العواطف، بينما تمحو أى معلومات تتعلق بهوية المتحدث، لذا نقوم بتحويل إشارة الكلام واستنباط تدابير تعتمد على العواطف، تعتمد على السلوك، ولكن لا تعتمد على الهوية".

وقد قام الباحثون باختبار النظام من خلال 34 زوجًا، ووجدوا أن الذكاء الاصطناعى تمكن من اكتشاف علامات الصراع بدقة تصل إلى 79٪، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيكون النظام متاحًا، أو كم سيكلفه.