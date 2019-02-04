شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تحقق معدل نمو عالمي بنسبة 63.7% وتقفز إلى المركز 12 في قائمة Brand Finance للعلامات التجارية الأكثر قوة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة “Brand Finance” البريطانية التي تتخصص في استشارات قيمة العلامات التجارية بإصدار تقريرها لأفضل 500 علامة تجارية بالعالم من حيث الأداء والقيمة السوقية في عام 2019، حيث تقدمت هواوي من المركز ال25 في تصنيف عام 2018 الي المركز ال12 في العام الجاري. نجحت هواوي هذا العام في الصعود 13 مركزاً مقارنة بتصنيفها في عام 2018، وأن معدل النمو لعلامة هواوي التجارية ارتفع بنسبة 63.7% مقارنة بمعدل النمو التي حققته الشركة في عام 2018، وبلغت قيمتها العالمية 62.278 مليار دولار أمريكي. وبهذا أصبحت هواوي أحد أسرع العلامات التجارية نمواً بالعالم.

لازالت تحقق العلامات التجارية الصينية أداء رائع في قائمة “Brand Finance”، ليس فقط أن الصين تعد من أسرع الدول نمواً بالعالم، ألا أن إجمالي قيمة العلامات التجارية الصينية بلغ أكثر من 1 تريليون دولار أمريكي مقارنة ب137.4 مليار دولار أمريكي عندما اندرجت الشركات الصينية في هذا التصنيف العالمي لأول مرة.

كانت المشاركة الأولي لشركة هواوي في قائمة “Brand Finance” في عام 2016، ثم قفزت للمركز ال47 في عام 2017. وبفضل أداءها الواعد في الأسواق العالمية، ارتفع معدل تأثر المستهلكين بعلامة هواوي التجارية مما أدي الي ارتفاع قيمتها يوم بعد يوم. وهذا العام نجحت هواوي في الصعود الي المرتبة ال12 بقائمة “Brand Finance”.





وبجانب معدل النمو السريع لقيمة علامة هواوي التجارية، يأتي معدل نمو أداءها المتسارع في الوصول الي هذا المركز بالقائمة. وصرح السيد "ريتشارد يو"، المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك العالمية، "في عام 2018، حققت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عائدات بلغت أكثر من 50 مليون دولار، بينما بلغت عدد الشحنات العالمية لهواتفنا الذكية أكثر من 206 مليون وحدة، تشمل كل من سلسلة هواتف P20 التي اجتازت حاجز ال17 مليون وحدة بالأسواق العالمية، كما أن عدد شحنات سلسلة هواتف Mate 20 التي أطلقناها في شهر أكتوبر الماضي اجتازت حاجز ال7.5 مليون وحدة بالعالم."

تعد أحد أهم عوامل النجاح الذي ترتكز عليها هواوي في تحقيق هذه النتائج الرائعة هو استمرارية عامل الابتكار الذي يعتمد علي احتياجات المستخدم وتحسين وتطوير تجربة المستخدم. وفي هذا السياق علقت مؤسسة “Canalys” الشهيرة لتحليل الأداء السوقي للشركات العالمية علي هواوي قائلة، "ساعد تأثير علامة هواوي التجارية واستمرار تقديم ابتكار تكنولوجي إيجابي علي تمكين علامات هواوي التجارية من دخول أسواق المنتجات عالية الإمكانيات والقدرات، وهذا ما يميزها عن باقي العلامات التجارية، بالإضافة الي أن ما حققته هواوي في هذا الوقت القصير يعد معجزة بالنسبة للشركات الأخرى التي تواجه تحديات في تعزيز تواجدها بالأسواق العالمية."

الجدير بالذكر، أن مجموعة هواوي لأعمال المستهلك ستستمر في تقديم منتجات أكثر ذكاء وتصدر الصناعة بأكملها في عام 2019 من خلال توفير تكنولوجيات جديدة ومتطورة مثل تقنية ال5G، الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء “IoT”. يتأثر المستهلك بعلامة هواوي التجارية من خلال التجارب التي تقدمها الشركة للحياة الذكية التي يتطلع اليها المستهلك.

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