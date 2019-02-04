رغم ارتفاع الحرارة.. الأمطار تضرب هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم الإثنين، على بعض المناطق، رغم ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وأعلنت الأرصاد، أن اليوم، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحريه هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

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تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14

الإسكندرية العظمى درجة 24 والصغرى 12

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 11

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12

سانت كاترين العظمى 23 درجة والصغر 04