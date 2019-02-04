7 خطوات للحفاظ على أمن البيانات

يشير أمان البيانات إلى عملية حماية البيانات من الوصول غير المصرح به، وتعني حماية البيانات الرقمية، مثل تلك الموجودة في قاعدة البيانات من الإجراءات غير المرغوب فيها من قبل المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الهجوم الإلكتروني أو اختراق البيانات، وتستثمر المؤسسات في جميع أنحاء العالم بشكل كبير في قدرات تكنولوجيا المعلومات على الإنترنت لحماية أصولها الحيوية، وتساعدك هذه النصائح على البقاء في مأمن من سرقة الهوية وغيرها من المخاطر الرقمية.

قل لا

ينصح جاستين بروكمان Justin Brookman، مدير سياسة خصوصية المستهلك والتكنولوجيا في مجلة تقارير المستهلكين Consumer Reports، بأن تكون بخيلًا فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية، إذ كلما قلت البيانات التي تقدمها، كلما انخفضت إمكانية سرقة البيانات، ولا ينبغي على المستهلكين الامتثال لكل طلب للحصول على البيانات الشخصية.

حماية المعلومات

نظرًا إلى أن المحتالين يمكنهم البحث عبر الإنترنت للحصول على تفاصيل مثل اسم والدتك أو المكان الذي التحقت فيه بالمدرسة الابتدائية، فإنه ينبغي عليك استخدام تفاصيل وهمية لا تنساها فيما يتعلق بأسئلة الأمان عبر الإنترنت.

كن فريدًا

يعد استخدام كلمات المرور القوية أمرًا ضروريًا، ولكن من الضروري أيضًا استخدام كلمات مرور مختلفة لكل موقع، بحيث لا يكون باستطاعة المخترق الحصول على كلمة المرور الموحدة لجميع حساباتك، حتى المصرفية منها، في حال اختراق أحد حساباتك في أحد المواقع.

اكتب المعلومات

ينبغي عليك استخدام كلمات المرور القوية المكونة من 11 محرفًا بمزيج بين الأحرف الأبجدية والأرقام، والتي يصعب اختراقها، كما أنه يصعب تذكرها أيضًا، لذلك من الأفضل كتابة كلمات المرور الخاصة بك وحفظها في مكان آمن، كما يوصي الخبراء باستعمال تطبيقات إدارة كلمات المرور.

استخدم بريد إلكتروني مختلف

قم بإنشاء عنوان بريد إلكتروني منفصل لمشتريات المرة الواحدة والتسجيل في مجموعة الدردشة التي لا تستخدمها بشكل منتظم، حيث يحد هذا الأمر من خطر اختراق أو فقدان عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي الذي تستخدمه في أنشطة أكثر حساسية.

تجميد التقارير الائتمانية

يمكنك القيام بذلك مجانًا في جميع مكاتب التقارير الائتمانية الرئيسية، مما يجعل من الصعب على المجرمين الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل عقاري باسمك، ويمكنك إلغاء تجميد التقارير مؤقتًا إذا كنت تحتاج إلى الحصول على قرض بنفسك.

مراقبة الحسابات

ابحث عن أي نشاط مريب في الحسابات المالية، واتصل بالمؤسسات المعنية على الفور عند وجود أي أسئلة، كما ينبغي التذكير بأن مركز موارد سرقة الهوية يقدم نصائح مفصلة للمستهلكين الذين يواجهون خروقات البيانات وسرقة الهوية.