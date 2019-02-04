شرطة دبي تطلق تحدي الأمن الإلكتروني “التقاط…

أطلقت شرطة دبي النسخة الثانية من مسابقة “التقاط العلم” Capture The Flag الهادفة الى تعزيز مهارات وخبرات الأمن الإلكتروني للشباب والأجيال المستقبلية من خلال تحفيز الفضول العلمي لدى المشاركين من طلبة المدارس والجامعات.

ويتيح التحدي الفرصة امام المشاركين لتطبيق المهارات التحليلية من خلال محاكاة سيناريو الأمن الالكتروني في العالم الحقيقي، وذلك خلال فعاليات المسابقة التي تتواصل على مدى يومي ٢٢ و ٢٣ فبراير/شباط، في مجمع “هاب زيرو” في منطقة سيتي ووك دبي.

ويشارك في مسابقة “التقاط العلم” المحترفين في مجال تقنية المعلومات والهواة في مجالات العلوم وتكنلوجيا، وذلك بهدف تسليط الضوء على مهارات وقدرات المشاركين في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا البرمجيات والأدوات.

وتفخر عدد من الشركات ذات الخبرات العميقة والعملية في مجال الأمن السيبراني مثل ريكورديد فيوتشر، وجلف بزنس ماشينز، وسيسكو، وسباير سوليوشنز، وانفو واتش جلف، برعاية الحدث بهدف المشاركة في نشر الوعي السيبراني بين جميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب حول أهمية نشر المعرفة تعزيز ثقافة الأمن السيبراني.

وأكد القائد العام القائد لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري أهمية مسابقة “التقاط العلم” في جذب اهتمام الأجيال الصاعدة نحو مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع الفضول العلمي لدى المشاركين وتعزيز الرغبة لديهم للتحول إلى التخصصات العلمية وتحفيزهم على التعلم المستمر ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقال اللواء المري: “يأتي إطلاقنا للنسخة الثانية من مسابقة “التقاط العلم” انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع ضمن أولوياتها الحرص على بناء أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات التكنولوجية الحيوية ليكونوا لبنة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، ويحققوا السبق بجدارة في حقول البحث العلمي ومواكبة متغيرات سوق العمل”.

وتحظى الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني مركز الصدارة في العالم، وذلك بالتزامن مع ازدياد الحاجة الى خبراء في مجال تقنية المعلومات، لمواكبة المخاطر الالكترونية وتلبية الطلب المتزايد على الخبراء في هذا المجال، وفي هذا الإطار يتم تنظيم الدورة الثانية من تحدي “التقاط العلم” للأمن الإلكتروني، كفرصة للتدريب النظري والعملي للمتخصصين والهواة في هذا الميدان الحيوي.

وتسعى شرطة دبي من خلال هذه المسابقة إلى تشجيع ومكافأة خبراء الأمن الالكتروني الحاليين والمستقبليين، فضلا عن توفير فرصة لتعلم المهارات الجديدة التي سوف تجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

ويجسد هذا التحدي الهدف الثاني من “استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والرامية الى تشجيع الابتكار في مجال الأمن الالكتروني والمعلوماتي، وضمان بناء فضاء إلكتروني آمن في إمارة دبي.

وفي تعليقه على إطلاق النسخة الثانية من تحدي “التقاط العلم”، قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: “يسعدنا إطلاق النسخة الثانية من مسابقة “التقاط العلم” للأمن الإلكتروني، لنبني على ما تم إنجازه في النسخة الأولى، التي شهدت مشاركة 30 متسابق مقيم في الدولة”.

وأضاف “نحن على ثقة بأن هذه الفعالية التي يشارك فيها المحترفون والهواة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن الحاسوبي، سوف تشحذ عقول المتنافسين وتعمل على تحفيز أجيال الشباب وزيادة معارفهم بالمواضيع والقضايا ذات الصلة بعالم تكنولوجيا المعلومات وتطوراتها”.

وأوضح العميد الجلاف: “نحن جميعا نتصل بطريقة أو بأخرى بالفضاء الإلكتروني ومخاطره المعروفة وآثاره السلبية التي تؤثرعلى حياتنا، وتؤثر على مصالحنا كمؤسسات. لذلك نحن واثقون أن تنظيم هذه المسابقة جاء في الوقت المناسب لتعزيز الوعي بين جميع شرائح المجتمع، خاصة الشباب، بأهمية تبني المعرفة والحلول من أجل حماية الفضاء الإلكتروني”.

وفي ختام المسابقة، تنظم شرطة دبي حفلأ خاصاً لتكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز التي حازوا عليها، والتي تشمل 3 جوائز: الجائزة الأولى بقيمة 20 ألف درهم، والجائزة الثانية 10 آلاف درهم، والجائزة الثالثة بقيمة 5 آلاف درهم.