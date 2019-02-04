«المرور» تُحذر قائدي السيارات من الشبورة بالطرق المؤدية للقاهرة والجيزة

اليوم الجديد
حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات من الشبورة المائية، صباح اليوم الاثنين، التي تؤثر على حركة سير المركبات في الطرق السريعة والصحراوية.
وأعاقت الشبورة سير السيارات على طرق الإسماعيلية، والسويس، والدائري اﻹقليمي، وإسكندرية الصحراوي، والزراعي، وأسيوط الغربي، والكريمات، والفيوم، والواحات.
وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضًا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين...
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