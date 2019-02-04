شكرا لقرائتكم خبر عن يحارب السرطان والسكري...ما لا تعرفونه عن هذه النبتة المتواجدة في مطبخ الجميع! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تستعين النساء بالكركم كوصفة سحرية في الكثير من الأطباق أو عند الطهو، ودائماً ما تعزو أسباب استخدام هذا المكون الأصفر إلى فوائده الغذائية أو مذاقه الشهي. إلا أنّ ما لا تعرفونه عن الكركم هو امتيازه بخصائص صحية تحارب أمراض متعددة. في هذا السياق، ذكر موقع "ويب مد" فوائد الكركم الصحية.

1- يخفف الاكتئاب

تعدّ المكونات التي يتألف منها الكركم عنصراً أساسياً للتخلص من المشكلات النفسية. ومن هذه المكونات: الكركمين. إذا يعتبر العلماء أنّ الكركمين يساهم في التخفيف من حدّة الاكتئاب والضغط النفسي في العمل. 2- يمنع الاصابة من النوع الثاني من السكري

يساعد الكركم في مكافحة الالتهابات والحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، كما يعتبر إحدى الادوات الفعالة في علاج النوع الثاني من مرض السكري. إذ أظهرت الدراسات أنّ تناول مكمل الكركمين خلال 9 أشهر يؤدي إلى انخفاض احتمالات الإصابة بمرض السكري.

3- يخفض الكوليسترول في الدم

أثبتت الدراسات العلمية أن الكركم يخفض الكوليسترول "الضار" LDL ، كما دوره الفعال في حماية الفرد من النوبات القلبية، خصوصاً عند الأشخاص الذين خضعوا لجراحة. 4- يحارب الألزهايمر

يعاني مرضى الألزهايمر من التهاب مزمن في الخلايا، ونظراً لاحتواء الكركم على مضادات للالتهاب. يعدّ تناول الكركم طريقة فعالة لمنع هذا المرض.

5- يعالج السرطان

أظهرت الدراسات المختبرية والحيوانية قدرة الكركم على توقف نمو الخلايا السرطانية، وإزالة السموم من الإنزيمات بشكل فعال. ويعمل الخبراء على إدخال الكركم في بعض أدوية العلاج الكيميائي نظراً لنتائجه الايجابية. 6- يقضي على حب الشباب

يساعد وضع قناع الكركم على البشرة أو تناوله في الطعام في محاربة البثور، وذلك نظراً لخصائصه الصحية ولكونه مضاداً للالتهابات.