موجة حارة تضرب معظم الأنحاء بدءًا من اليوم الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، اليوم الإثنين، وغدًا الثلاثاء،ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتكون أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح بين 7-8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي لها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكر بيان صادر عن الهيئة أن هذا الارتفاع سيبلغ ذروته، الثلاثاء، مصحوبًا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



أضاف البيان، أن درجات الحرارة ستنخفض يوم...