تكنولوجيا: دراسة جديدة: النباتات أولى الضحايا عند حدوث كارثة للأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ ما يقرب من 252 مليون سنة دمرت كارثة تسمى "الموت الكبير" 90٪ من جميع الكائنات الحية على الأرض، وقام العلماء الآن باكتشاف رئيسى حول هذا العالم القديم الذى يمكن أن يساعدك أيضًا على تحديد ما إذا كانت النهاية اقتربت، إذ وجد فريق من جامعة نبراسكا - لينكولن أن أول ضحايا هذه "الكارثة الأرضية الممتدة" هى الأنواع النباتية للكوكب.
ووفقا لموقع "مترو" البريطانى فتشير الدراسة إلى أن انقراض النباتات بكوكب الأرض سيحدث إذا اندلعت حرب نووية أو بسبب تأثير كويكب أو انفجار بركان، والأشخاص الذين لن يموتون سيبدأون بالذعر إذا ماتت كل النباتات المحيطة بهم، وهذا لأنه إذا اختفت النباتات فلن يكون لدى البشر أى فرصة للبقاء على قيد الحياة.
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