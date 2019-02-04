الأرصاد: القاهرة تتعرض لظاهرة مناخية غريبة الثلاثاء المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستتعرض يوم الثلاثاء المقبل، لظاهرة منناخية غريبة وهى ارتفاع درجات الحرارة إلى 31 درجة في القاهرة، لتعود يوم الأربعاء إلى 19 درجة.
وأضاف عبدالعال لمصراوي، إن التغير المفاجئ في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حالياً أثرت على حالة الجو والطقس فى مصر مثل باقي دول العالم.
وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في مصر خلال العام الماضي شهد 3 متغيرات مناخية أولها: ارتفاع درجة الحرارة إلى 33 درجة في شهر...
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