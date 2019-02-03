تكنولوجيا: 5 تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الأندرويد.. هذا هو الحل وهذه هي البدائل!

من المشكلات المعترف بها الآن استنزاف بعض التطبيقات لبطارية هواتف الأندرويد Android، ويعود ذلك إلى طبيعة هذه التطبيقات، التي تظل تعمل في الخلفية طوال الوقت، أوتتصل بالإنترنت طوال الوقت، أو توظف لديها العديد من مستشعرات جهازك لتبقيها في حالة النشاط.

“مشبك” يقدم لك 5 من أشهر تطبيقات الهواتف التي تستنزف بطاريتك، ويدلك على كيفية التصرف معها لتقليل تأثيرها السئ، وصولا إلى طرح بدائل لها أمامك.

تطبيق سناب شات Snapchat

يعد تطبيق سناب شات Snapchat أكثر التطبيقات استنزافا للبطارية من بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد سجل المطورون شهادتهم بأن بطارية الهواتف قد زادت فترات عملها طويلا بعد إزالة التطبيق.

لحل المشكلة، يمكنك تفعيل وضع السفر Travel Mode من إعدادات التطبيق، لكي يتوقف التطبيق عن التحميل المسبق للصور ومقاطع الفيديو أثناء استخدامك له، كما يمكن استخدام “إنستجرام ستوريز” Instagram Stories بدلا من سنابشات.

تطبيقات مواقع الأخبار

تعد تطبيقات المواقع الإخبارية، مثل تطبيق BBC News ونيويورك تايمز وCNN، من التطبيقات المستهلكة لبطارية الهاتف، حيث تداوم التطبيقات على تحديث الأخبار بها بشكل منتظم.

لحل المشكلة، يمكن الإطلاع على الأخبار من مواقع الويب الخاصة به، أو عمل متابعة لصفحاتها على “تويتر”، فمعظمها يقوم ببث وصلات أخبارها بمجرد نشرها على حساباتها على “تويتر”.

تطبيقات فيسبوك وماسنجر

مثلما يعتبر فيسبوك Facebook شبكة التوصل الاجتماعي الأكثر شهرة في العالم، يعتبر تطبيقه من أكثر التطبيقات استهلاكا للبطارية، وكذلك تطبيق ماسنجر Messenger التابع له.

لحل المشكلة، يمكن الاستعاضة عن تطبيقات فيسبوك وماسنجر بالنسخة المخففة منهما Lite، فهناك فيسبوك لايت Facebook Lite وماسنجر لايت Messenger Lite.

تطبيق ميوزيكلي

تزداد شعبية تطبيق “ميوزيكلي” Musical.ly يوميا، ويزداد معه عدد المستخدمين المتضررين من استهلاك بطاريات هواتفهم، وهو شئ مزعج يكدر استمتاعهم بالتطبيق.

لحل هذه المشكلة، يمكنك تحميل النسخة الخفيفة Lite من التطبيق، وهي تطبيق ميوزيكلي لايت Musical.ly Lite أو التحول إلى تطبيق Dubsmash، الذي يعد أول التطبيقات التي تم تطويرها من تطبيقات المحاكاة.

تطبيقات مقاطع الفيديو

إن الاستماع للموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو عبر تطبيقات مثل يوتيوب YouTube ونتفليكس Netflix يؤدي إلى استهلاك البطارية بصورة سريعة للغاية، خاصة أنها تتطلب الاتصال بالإنترنت، سواء عبر الواي فاي WiFi أو بيانات الهاتف.

لحل هذه المشكلة، يمكنك تقليل إضاءة شاشة الهاتف إلى أقل قدر ممكن، من أجل توفير استهلاك طاقة البطارية، واستخدام السماعات السلكية (هيدفون) بدلا من سماعات البلوتوث.