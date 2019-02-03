تكنولوجيا: كل ماتود معرفته عن الهاتف المحمول Honor View 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Honor العلامة الفرعية للعملاق الصيني هواوي مؤخراً في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتفها المميز Honor View 20، والذي يقدم بسعر جيد 2299 ريال سعودي مع مجموعة من المميزات في التصميم وفي مواصفات الهاتف.

تصميم هاتف Honor View 20

يأتي صندوق الهاتف من Honor مع وحدة View 20 ومجموعة من الكتيبات إلى جانب وحدة الشحن بقدرة 22.5W حيث لا يأتي الهاتف بميزة الشحن اللاسلكي، أيضاً يدعم الهاتف شريحتي SIM، إلا أنه لا يدعم ميزة التخزين في بطاقة خارجية حيث يأتي بسعة تخزينية جيدة 256 جيجا بايت.

كما يضم صندوق الهاتف دبوس لفتح منفذ الشريحة، وأيضاً كابل USB إلى USB C، كما تقدم Honor طبقة لحماية شاشة الهاتف المميزة.

تصميم هاتف View 20 بالتأكيد ملفت للأنظار، حيث يأتي بتصميم معدني زجاجي أنيق مع زجاج منحني 2.5 D، كما أضافت Honor لمسات أنيقة في اللون المتدرج بنقوش فريدة في الجهة الخلفية للهاتف تأتي بتصميم V يظهر بتميز أكثر في اللون الأحمر المتدرج وهو أحد الألوان المقدمة لهذا الإصدار، كما يصل وزن الهاتف إلى 180 جرام مع سماكة 8.1 مم وهي مواصفات جيدة مع حجم البطارية 4000 mAh.

وقد إختارت Honor تصميم أفقي بارز للكاميرات الخلفية التي تضم مستشعر 3D، إلى جانب مستتشعر IR، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية للهاتف بآداء مميز وسريع.

وفي الجهة الأمامية لهاتف View 20 يأتي تصميم الثقب في جانب الشاشة مع كاميرة أمامية مدمجة، أيضاً يتميز الهاتف بإطار نحيف جداً في الجزء العلوي من الشاشة يضم سماعة خاصة بالمكالمات، إلى جانب مستشعر للإضاءة المحيطة، وأيضاً مستشعر للحركة.

هاتف View 20 يضم أيضاً نظام التنبيهات بإضاءة LED، كما تأتي شاشة الهاتف LCD بإطار أكبر نسبياً في الأسفل، إلا أن الإطار لا يؤثر على التصميم الأنيق لشاشة الهاتف، كما يضم الجانب الأيمن للهاتف زر التحكم في الصوتيات، ويأتي الهاتف بمنفذ شحن USB C، مع مدخل لسماعات 3.5مم إلا أن صندوق الهاتف لا يحتوي على سماعات، التي تقدم الآن لطلبات الحجز المسبق، حيث يوفر للمستخدم سماعة monster التي تعد إختيار جيد مع مستوى base ممتاز ومضخم صوتيات جيد أيضاً.

شاشة هاتف Honor View 20

يأتي هاتف View 20 بحجم شاشة 6.4 إنش في شاشة IPS LCD مميزة بزجاج منحني 2.5D، تأتي بجودة عرض 1080 بيكسل بلس مع 398 بيكسل لكل إنش، أيضاً يدعم الهاتف مستوى سطوع في الشاشة يصل إلى 479 nits وهو معدل متوسط لسطوع الشاشة لن يكون الأفضل في إصدارات الهواتف الذكية، إلا أنه يدعم المستخدم في قراءة ورؤية محتوى الشاشة تحت أشعة الشمس مع رفع مستوى الإضاءة في الشاشة إلى نسبة أعلى من 70 إلى 80%.

كما تأتي شاشة هاتف View 20 بإعدادات مسبقة على نظام ألوان vived، لذا للحصول على ألوان طبيعية أكثر يمكن إعادة ضبط الألوان على Normal، ليظهر اللون الأبيض على سبيل المثال بدرجة نقية وواضحة على عكس vived التي تظهر اللون مائل إلى الأزرق، كما تدعم الشاشة رؤية أفضل في الزوايا مع إختيار Normal أيضاً للألوان.

أيضاً يمكن ملاحظة عرض ورق الحائط في شاشة View 20 بشكل خاص في زاوية ثقب الشاشة الذي يأتي غالباً باللون الأسود وهو تصميم مقصود من شركة Honor ليمنع تسريب الإضاءة في الشاشة.

كما يدعم تصميم الشاشة رؤية وعرض جيد في الألعاب أو محتوى الأفلام أيضاً عند تصفح الإنترنت، أيضاً يمكن ملاحظة إقتراب عرض رموز التطبيقات بشكل كبير من ثقب الشاشة وفتحة الكاميرة، لكن بشكل عام لن يواجه المستخدم مشكلة في التصفح أو ممارسة الألعاب أو متابعة محتوى الأفلام بتجربة جيدة على شاشة الهاتف.

يوجد أيضاً إختيار للمستخدم بحجب وإخفاء ثقب الشاشة أو فتحة الكاميرة، إلا أن هذا الإختيار سيؤدي إلى ظهور إطار أسود غير مرغوب داخل الشاشة، لذا سيكون الإختيار الأمثل للمستخدم عرض بكامل الشاشة مع ثقب الكاميرة.

الصوتيات في هاتف View 20

يدعم هاتف View 20 المستخدم بصوتيات تنتجها سماعة واحدة في تصميم الهاتف، إلا أنها ستقدم مستوى مميز من الصوتيات مع أعلى مستوى ونقاء للصوتيات، أيضاً لا تقل تجربة الصوتيات عبر مدخل السماعات 3.5مم، حيث يدعم المستخدم بآداء جيد وصوتيات واضحة مع مضخم الصوتيات.

بالتأكيد لن تكون تجربة مثالية جداً لجودة الصوتيات مع سماعة واحدة إذا ما تم مقارنة هذا الإصدار مع الإصدارات الأخرى المميزة باثنان من السماعات، إلا أن مستوى الصوت المرتفع وبدون تشويش مع رفع مستوى الصوتيات إلى أكثر من 90%.

آداء هاتف View 20 ورقاقة المعالج

يأتي هاتف View 20 مع رقاقة معالج Kirin 980، التي تدعم الهاتف بآداء مذهل مع إستجابة سريعة جداً، في الكاميرات والإتصال بتقنية WiFi إلى جانب تجربة سريعة في إطلاق التطبيقات وفتح الشاشة، حيث يدعم الهاتف المستخم بآداء مميز جداً.

الكاميرات في هاتف View 20

تقدم Honor هاتف View 20 مع كاميرة خلفية مميزة بمستشعر IMX586 من سوني رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، كما يأتي الهاتف في الإعدادات الخلفية للكاميرة بمستشعرات 3D TOF، وهي مستشعرات تدعم مسح للمحيط بتقنية IR بالأشعة تحت الحمراء التي تعزز التفاعل مع الألعاب على سبيل المثال لدمج شخصيات الواقع المعزز في العالم الحقيقي، وهي تأتي بمستوى جيد إلا أنها ليست دقيقة بشكل مثالي أيضاً.

يمكن أيضاً أن تدعم مميزات الكاميرة التلاعب بمواصفات الأشخاص في العالم الحقيقي عند تسجيل الفيديو مثل تنحيف الأشخاص على سبيل المثال، مع إمكانية إستخدام أدوات التجميل أيضاً مع مستشعر 3D التي سيجد فيها المستخدم أيضاً مجموعة متنوعة من المميزات إلا أنها لا تأتي بتجربة دقيقة بالكامل.

في الكاميرة الأمامية لهاتف View 20 سيحصل المستخدم على نمط تصوير 12 ميجا بيكسل رئيسي، حيث يمكن للمستخدم مع هذا النمط إلتقاط صور بتجربة سلسة وسريعة جداً تدعمها بالتأكيد تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يأتي للمستخدم نمط أخر لتصوير 48 ميجا بيكسل إلا أن مع هذا النمط التقليدي للتصوير يمكن ملاحظة تشويش واضح في الصور، لكن مع 48 ميجا بيكسل وتقنية الذكاء الإصطناعي يمكن ملاحظة نتائج مبهرة في التصوير حتى مع إقتطاع الصور أو قطع جزء محدد في الصورة فإن النتائج تكون واضحة وبأعلى جودة للتصوير مما يجعله الإختيار الأفضل للمستخدم بالتأكيد، حتى مع تصوير portrait ومشاركة الصور على مواقع التواصل.

الكاميرة تدعم أيضاً خاصية التكبير البصري حتى مرتين، كما تأتي بنمط للتصوير الليلي Night Mode وهي خاصية ممتازة في دعم المستخدم في الإضاءة المنخفضة، من جانب أخر في تجربة تسجيل فيديو بالكاميرة الخلفية عند دقة 1080 بيكسل وعند 60 إطار لكل ثانية ظهرت إهتزازات واضحة في الفيديو أيضاً ظهرت جودة الفيديو بمستوى متوسط، بينما كان تصوير الفيديو بدقة 4K مميز بجودة أعلى في التصوير وبثبات أكثر إلى جانب صورة نقية وبتفاصيل أكثر دقة.

بينما جاء تسجيل الفيديو بالكاميرة الأمامية بجودة ووضوح في الصورة مع ثبات جيد للكاميرة، إلى جانب آداء جيد لتسجيل الصوتيات بالميكروفون مع مستوى جيد لتنعيم الصورة، وذلك عند إعدادات 1080 بيكسل، حيث لا تدعم الكاميرة الأمامية المنبثقة تسجيل فيديو بدقة 4K.

وفي تصوير بالكاميرة الأمامية المميزة بدقة 25 ميجا بيكسل مع تقنية الذكاء الإصطناعي جاءت الصور بتفاصيل أكثر ووضوح جيد إلا أن مستوى التنعيم في الصور لا يمكن التحكم فيه.

نظام التشغيل والبرمجيات في هاتف View 20

يأتي هاتف View 20 مع واجهة مستخدم Magic UI في الإصدار 2.0.1 ونظام تشغيل Android 9 Pie، حيث تقدم واجهة المستخدم تجربة تحاكي واجهة EMUI 9 مع نفس التدرج اللوني، مع التنقل بين شاشات الهاتف، الهاتف يضم أيضاً سعة تخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

البطارية والشحن في هاتف View 20

يضم هاتف View 20 بطارية بقدرة 4000 mAh مع شاحن 4.5V/5A يدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 22.5W، وفي تجربة عملية وجد أن الهاتف يدعم شحن حتى نسبة 59% في 30 دقيقة فقط، وهي سرعة ممتازة لشحن بطارية بهذه القدرة.

البطارية تدعم المستخدم أيضاً بشكل ممتاز بمستوى شحن يدعم من 6.5 ساعة إلى 7 ساعات مع الإستخدام المتوسط إلى الكثيف، لذا فإن البطارية ستدعم المستخدم بشكل جيد جداً.

0.00 قدمت شركة Honor هاتف View 20 بمستوى تسعير جيد مع مجموعة من المميزات التي تتوافق بشكل جيد مع مستوى التسعير، حيث يأتي بعرض مميز ومذهل في الشاشة المميزة بتصميم ثقب وكاميرة مدمجة، مع مستوى جيد أيضاً من قدرة البطارية وميزة الشحن الفائق السرعة أيضاً، الهاتف يدعم أيضاً تصوير بأعلى جودة مع تقنية الذكاء الإصطناعي، إلا أن تسجيل الفيديو لا يأتي بشكل مثالي في دقة عرض أقل من 4K. 8.0/10 الإيجابيات عرض مميز بأعلى جودة في الشاشة مع ثقب الكاميرة الأمامية

مستوى جيد لقدرة البطارية

تصميم معدني زجاجي مميز

أعلى جودة تصوير بتقنية الذكاء الإصطناعي

آداء قوي مع رقاقة معالج Kirin 980 السلبيات إهتزازات واضحة في تسجيل الفيديو مع دقة 1080 بيكسل

تجربة صوتية متوسطة مع سماعة واحدة

ألوان غير طبيعية مع إعدادات vived في الألوان

لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية

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