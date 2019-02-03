Gigabyte تتجه إلى تخفيض المصاريف في 2019

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فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت أن شركة Gigabyte ستسعى إلى تقليص النفقات في العام الحالي 2019، و ستقوم الشركة بتقليل مصاريف التسويق، بالإضافة إلى تصفية 5-10% من الموظفين العاملين فيها.
من المتوقع أن تستمر مبيعات البطاقات الرسومية في الانخفاض في 2019، كما من المتوقع أن يبقى الطلب ضعيفاً على اللوحات الأم، و بالتالي تلجأ شركات مثل Gigabyte و Asus إلى هذه الإجراءات الوقائية في ظل التوقع بإيرادات أقل من المعتاد.
من المتوقع أن يكون قطاع اللوحات الأم هو المستهدف فيما يتعلق بتصفية الموظفين لدى Gigabyte، علماً أن الشركة تمكنت من شحن 11.45 مليون لوحة أم في 2018.
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