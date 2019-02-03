تكنولوجيا: وجه رجل على جسم جينيفر لورانس.. فيديو لتقنية Deep Fake يثير ذعر العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار فيديو جديد لتقنية Deep Fake المثيرة للجدل رعب العالم، إذ يدمج الفيديو وجه الممثل ستيف بوسيمى على جسم جينيفر لورانس، ليستعرض مثالًا آخر للتقدم المثير للقلق لهذا النوع من مقاطع الفيديو.
ووفقًا لمقوع "ديلى ميل" البريطانى، سيبدو المقطع مألوفًا لأى شخص يتذكر خطاب لورانس فى كواليس حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" 2016، ولكن بدلا من ذلك تخرج الكلمات من فم بوسكيمى بشكل متقن للغاية.
وتسبب فيديو "جنيفر بوسيمى" عبر الإنترنت فى ضجة كبيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعى مقطع هذا الأسبوع، حيث يصفه الكثيرون بأنه بمثابة كابوس.
تم نشر المقطع لأول مرة بواسطة مستخدم لموقع "ريديت" يدعى VillainGuy فى بداية يناير، وتمت مشاركته آلاف المرات منذ ذلك الوقت.
جدير بالذكر أن Deepfake عبارة عن مقاطع فيديو معدلة رقميًا تستخدم خوارزميات تعلم الآلة المتطورة لإنشاء أقنعة بشرية يتم تجميعها فوق لقطات حقيقية.
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