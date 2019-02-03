"برد حر رعد برق تحفة!".. الأرصاد تحذر من موجة سيئة تضرب البلاد

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية حادة خلال هذا الإسبوع، تصل ذروتها الأربعاء، حيث ستنخفض الحرارة وستتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد، الإثنين والثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتكون أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 7-8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي لها.

وأضافت الهيئة، أن هذا الارتفاع سيبلغ ذروته يوم الثلاثاء، مصحوبا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وشددت الأرصاد على أن درجات الحرارة ستنخفض يوم الأربعاء، بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اعتبارا من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصحت الهيئة خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة فهي كالآتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 26 إلى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 24 إلى 26 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 27 إلى 31 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـد من 29 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـد من 30 إلى 33 درجة مئوية.

محافظات جنوب ســيناء من 25 إلى 28 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس فهي كالاتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 18 إلي 17 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـد من 21 إلى 20 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 29 درجة مئوية.

محافظات جنوب سـيناء من 27 إلى 25 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول هذا، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.