تكنولوجيا: تحديث تيليجرام الجديد يأتي بمجموعة مميزة من خلفيات المحادثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق أحدث إصدار من تطبيق تيليجرام نسخة 5.3 على كلًا من نظام تشغيل أندرويد و iOS، ومن أبرز مميزات هذا التحديث هي أنه أصبح للمستخدمين إمكانية الإختيار من بين مجموعة متنوعة من الصور المدمجة لوضعها خلفية للمحادثة، كما يمكنهم تحميل صورهم وإستخدامها.

من ضمن المميزات أيضًا هي إمكانية تعتيم الخلفية مما يجعل المحادثة أكثر وضوحًا، كما يمكنك إختيار لون خلفية المحادثة من مجموعة من الألوان المتاحة، وبمجرد تحديد الخلفية التي تريدها يمكنك تمكينها عبر جميع أجهزتك بنقرة واحده.

هذا التحديث متوافر حاليًا على نظام تشغيل أندرويد وجاهز للتحميل، أما بالنسبة لإصدار Ios فيواجهه بعض المشاكل وذلك بسبب App Store الذي يمنع بعض التطبيقات من التحديث، لكن سيكون متوافر قريبًا.

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