تكنولوجيا: تسريب صور جديدة لتصميم هاتف Galaxy S10E

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت الحالي تهتم الكثير من مواقع التسريبات بهواتف سامسونج الرائدة القادمة وهما Galaxy S10 و S10+، لكن على الرغم من ذلك تم تسريب صور متعلقة بهاتف Galaxy S10E القادم والذي يعد الأقل تكلفة من Galaxy S10 و S10+.

حيث تظهر الصورة الجزء الخلفي للهاتف والذي سيأتي بكاميرا خلفية ثنائية على عكس الكاميرا الخلفية الثلاثية التي تأتي مع Galaxy S10 و S10+، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة فقط.

الشئ الذي قد لفت إنتباه الكثير من إختفاء مستشعر بصمات الأصابع من على ظهر الهاتف، حيث قامت بوضعه في الإطار الجانبي الأيمن للهاتف، أما بالنسبة للزر الصغير الذي يوجد أسفل زر التحكم في الصوت فهو زر خاص بمساعد Bixby.

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