الهاتف Galaxy S10E يظهر بدوره في مجموعة من الصور الرسمية المسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - لحد الآن، حصلنا على العديد من الصور الرسمية المسربة التي تستعرض لنا الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10. وبالتالي، فمن الرائع أن نحصل الآن كذلك على الصور الرسمية المسربة للطراز الأصغر والذي من المرجح أن يصل إلى السوق تحت إسم Galaxy S10E.

كما تلاحظون، فهذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تؤكد لنا ما كنا نعرفه بالفعل، فهذه الصور تؤكد لنا من جديد بأن الهاتف سيضم كاميرا واحدة في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وكاميرتين فقط في الواجهة الخلفية على عكس الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 اللذان سيأتيان مع ثلاث كاميرات في الخلف. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا كذلك بأن الهاتف Galaxy S10E لن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وهذا ما يعطي المزيد من المصداقية للتسريبات السابقة التي ذكرت بأن هذا الهاتف سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

وبغض النظر عن التصميم، فهذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تؤكد لنا كذلك قدوم الهاتف Galaxy S10E بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والأخضر والأبيض مع العلم بأن هناك إحتمال أن يأتي كذلك باللون الأزرق والأصفر. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد تردد أن الهاتف Galaxy S10E سيكلف 749€ علمًا أن هذا الأخير سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.

عموما، من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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