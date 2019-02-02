شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة تدقيق الحقائق Snopes تنهى عقدها مع فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة Snopes لم تعد تساعد فيس بوك فى التحقق من القصص المزيفة، حيث أعلنت شركة التأكد من الحقائق Snopes أنها لن تجدد عقدها مع فيس بوك من جديد.

ووفقا لما نشره موقع "ميرور" البريطانى، فقالت Snopes أن الأمر لا يزال متاح للعمل مع فيس بوك مرة أخرى فى المستقبل، إلا ان الشركة ليس لديها القدرة فى الوقت الحالى للاستمرار فى مساعدة عدم نشر معلومات سيئة على منصة فيس بوك.

وكانت Snopes قد بدأت المساهمة فى مبادرة تدقيق الحقائق فى فيس بوك فى عام 2016، وكانت فى البداية مجانا، ثم حصلت على تعويض إضافى من فيس بوك، لكن على الرغم من الفائدة التى وفرها التمويل، إلا أنه كان ضعيفا للغاية فى محاولة للعمل ضمن نظام الفيس بوك.

وطلب "فيس بوك" من المدققين أن يقوموا يدويًا بإدخال كل مشاركة خاطئة تم الإشارة إليها فى لوحة القيادة، وبالنسبة بـ Snopes - وهى شركة بها 16 موظفًا فقط - بدأ العمل المطلوب يفوق الفائدة التى كانت تقدمها، وقد انتهى عقد Snopes مع فيس بوك فى ديسمبر.