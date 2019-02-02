تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بعض مواصفات هاتف M9 Note من Meizu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم أحدث التسريبات عن هاتف Meizu القادم M9 Note، حيث كشفت تسريبات TENAA عن بعض المواصفات الهاتف.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Miezu مؤخراً على تطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية، واليوم كشفت تسريبات TENAA عن بعض مواصفات الإصدار الجديد المرتقب M9 Note.

وفقاً لتسريبات سابقة من المقرر أن ينطلق هاتف M9 Note مع بطارية بقدرة 4000 mAh، وكاميرة خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 675، وقد أكدت تسريبات TENAA على قدرة البطارية كما كشفت عن حجم شاشة 6.2 إنش للهاتف.

ومن المتوقع أن تأتي مزيد من التسريبات من TENAA خلال الفترة القادمة، مع بعض الصور التي تكشف عن تصميم الهاتف بشكل أوضح خلال الأيام القادمة، لذا نترقب مزيد من الأخبار عن هاتف Miezu القادم M9 Note.

المصدر

اعلان

