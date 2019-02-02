آبل تعتذر للعملاء بسبب خلل FaceTime، وتعد بإعدة تفعيل الميزة في الأسبوع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إكتشاف خلل أمني حرج في محادثات FaceTime الجماعية قبل بضعة أيام فقط، وهذا ما دفع شركة آبل في نهاية المطاف لإيقاف هذه الميزة مؤقتًا حتى تقوم بإصدار إصلاح لها. وقد أصدرت الشركة الآن إعتذارًا عن الإزعاج، ووعدت بتفعيل الميزة من جديد في الأسبوع المقبل.

في البيان، تقول شركة آبل أنها قامت بتعطيل ميزة محادثات FaceTime الجماعية عن بعد بإستخدام الخادم، وفي الأسبوع المقبل ستقوم الشركة بإصدار تحديث جديد لإعادة تفعيل هذه الميزة التي يتطلع إليها العديد من الأشخاص حول العالم. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة آبل في هذا البيان بتقديم شكر خاص لعائلة Thompson بسبب إبلاغها عن الخلل. وهنا البيان الكامل :

لقد أصلحنا الخطأ الأمني في ميزة Group FaceTime على خوادم Apple وسنقوم بإصدار تحديث جديد لإعادة تفعيل الميزة للمستخدمين في الأسبوع المقبل. نشكر عائلة Thompson للإبلاغ عن الأخطاء. نعتذر بشدة لعملائنا الذين تأثروا وجميع من كانوا قلقين بشأن هذه المشكلة الأمنية. نحن نقدر الصبر بينما نقوم بإتمام هذه العملية. نريد أن نؤكد لعملائنا أنه بمجرد أن عرف المهندسين لدينا التفاصيل الضرورية المتعلقة بهذا الخلل، فقد قاموا بتعطيل Group FaceTime بسرعة وبدأوا العمل على الإصلاح. نحن ملتزمون بتحسين العملية التي نتلقى بواسطتها هذه التقارير ونقوم بتصعيدها، من أجل توصيلها إلى الأشخاص المناسبين في أسرع وقت ممكن. إننا نتعامل مع أمن منتجاتنا على محمل الجد، ونحن ملتزمون بالإستمرار في كسب الثقة التي يضعها عملاء آبل فينا.

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