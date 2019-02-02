آبل تلغي فجأة شهادة الشركات الممنوحة لشركة جوجل، ويجري العمل الآن للتوصل إلى حل

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدم شركة آبل شهادة خاصة للشركات الكبيرة مثل جوجل والفيسبوك بغرض توزيع التطبيقات داخل تلك الشركات ليكون من السهل على الموظفين أداء أعمالهم. إحدى قواعد هذه الشهادة هو أنه يجب على الشركات عدم إستخدامها لتوزيع التطبيقات على المستهلكين.

تم تحديد كل من جوجل والفيسبوك على أنهما شركتان تقومان بذلك، وبينما تم إبطال شهادة الفيسبوك يوم أمس ليتم إعادتها مؤخرًا، فقد قامت شركة آبل بسحب نفس الشهادة من شركة جوجل اليوم عندما فعلت الشيء نفسه. وبغض النظر عما إذا كانت آبل تنوي التصرف بحزم مع جوجل، فيبدو أن كلا الشركتين تعملان بنشاط من أجل تصحيح الوضع. وأخبرت شركة جوجل موقع The Verge أنها ” تعمل مع شركة آبل لإصلاح التعطيل المؤقت لبعض تطبيقات الشركة، والتي سوف يتم حلها قريبًا “. في غضون ذلك، قالت شركة آبل لموقع Buzzfeed في بيان لها : ” إننا نعمل مع جوجل لمساعدتها على إستعادة شهادة الشركات الخاصة بها بسرعة كبيرة “.

بعد إبطال شهادة الفيسبوك، حذرت شركة آبل من أن أي مطور يستخدم شهادة الشركات لتوزيع التطبيقات على المستهلكين سيتم إبطال شهادته. وعلى الرغم من أن القواعد تنطبق بالتساوي على جميع الشركات، إلا أن آبل لم تتردد في الرد على الاستخدام غير المقصود لشهادة الشركات مع جوجل. وبالنسبة إلى إساءة استخدام الشهادة، يفيد موقع The Verge أن جوجل والفيسبوك ليستا الوحيدتين اللتان توزعان تطبيقات البيتا على المستهلكين. تقوم كل من DoorDash و Amazon و Sonos بعمل الشيء نفسه.

المصدر.