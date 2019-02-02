تكنولوجيا: Panasonic تعلن رسمياً عن كاميرات Lumix S1R وLumix S1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Panasonic رسمياً عن أحدث إصدارات الشركة من الكاميرات المميزة بمستشعر CMOS بإطار كامل وبدون مرآة داخلية التي تدعم تقنية HDR وتصوير بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

قدمت Panasonic كلاً من كاميرات Lumix S1 وLumix S1R مع مستشعر CMOS إطار كامل بحجم 35مم، مع تصميم بدون مرآة داخلية ودعم تصوير ثابت بتقنية HDR تدعم التشغيل على أجهزة تلفاز HLG المتوافقة، كما تدعم الكاميرات تصوير بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

أيضاً تأتي الكاميرات مع تقنية تثبيت مزدوجة للصورة، وتضم الكاميرات شاشة LCD يمكن أن تدعم الإمالة، وتباين AD، إلى جانب عمق التصوير مع تقنية defocus، مع عدسات L-Mount التي تضمن أعلى مستوى من التوازن مع قطر داخلي أكبر لدعم تصميم مميز لكاميرة بدون مرآة داخلية.

كما تأتي LUMIX S1R مع مستشعر إطار كامل بدقة 47.3 ميجا بيكسل، مع نمط تصوير بأعلى دقة للمرة الأولى في كاميرة بدون مرآة داخلية، والذي يدعم تصوير 187 ميجا بيكسل أو بدقة فائقة في التصوير.

بينما تأتي كاميرة LUMIX S1 مع مستشعر CMOS إطار كامل بدقة 24.2 ميجا بيكسل، كما تدعم LUMIX S1 التصوير الإحترافي للفيديو، وتدعم أيضاً تصوير بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية بسلاسة، كما تتوافق LUMIX S1 مع 4:2:2 10-bit لدعم تسجيل فيديو داخلي بدقة 4K عند 30 إلى 25 إطار لكل ثانية، مع ميزة إخراج محتوى لHDMI بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية وأيضاً تدعم V-Log، كما تأتي بمفتاح لتحديث البرمجيات.

وتتميز كلاً من كاميرتي LUMIX S1R وLUMIX S1 بتصميم يضم مثبت للصورة في هيكل الكاميرة للعمل على تعويض إهتزاز اليد، أيضاً تدعم كلا الكاميرتين البلوتوث 4.2، وWiFi للإتصال بالهواتف الذكية.

باناسونيك تقدم كاميرة LUMIX S1 بسعر 2499 دولار لهيكل الكاميرة فقط، أو 3399 دولار مع عدسات بمدى 24-105مم، كما تأتي كاميرة LUMIX S1R بسعر 3699 دولار لهيكل الكاميرة فقط، أو 4599 دولار مع عدسات بمدى 24-105مم.

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