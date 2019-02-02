إليكم دفعة جديدة من الصور الرسمية المسربة للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا اليوم على ما يمكن أن نصفه بأنه التسريب الأفضل على الإطلاق للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10. في الواقع، هذه التسريبات التي حصلنا عليها اليوم لا تؤكد لنا فقط تصميم هذين الهاتفين، وإنما تؤكد لنا أيضا بعض الألوان المختلفة التي سيأتي بها كلا الجهازين.

كما تلاحظون، هذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تؤكد لنا من جديد بأن الهاتف Galaxy S10 سيضم كاميرا واحدة في الثقب الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، في حين سيضم الهاتف +Galaxy S10 كاميرتين بدلا من كاميرا واحدة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا أيضًا بأن الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 سيأتيان مع ثلاث كاميرات في الخلف، وبمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. ومن ناحية أخرى، فهذه الصور تؤكد لنا كذلك بأن كلا الهاتفين سيأتيان باللون الأسود والأبيض والأخضر. وبطبيعة الحال، هناك إحتمال أن يأتي كلا الهاتفين بألوان أخرى.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة بأن الهاتف Galaxy S10E والمزود بشاشة 5.8 إنش المسطحة سيكلف 749€ علمًا أن هذا الأخير سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وسيكون متوفرًا بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأصفر والأسود والأخضر والأبيض والأزرق. أما عندما يتعلق الأمر بالهاتف Galaxy S10 المزودة بشاشة 6.1 إنش المنحنية الطرفين، فهو سيكلف 899€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية نحو 1150€.

أما بخصوص الهاتف +Galaxy S10 الأرقى والمزود بشاشة 6.4 إنش المنحنية الطرفين، فهو سيكلف 999€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1250€، والنسخة التي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1499 يورو.

عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فقد تأكد رسميًا أنه سيتم الكشف عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة جنبا إلى جنب مع الهاتف الذكي القابل للطي والمعروف حاليًا بإسم Galaxy Fold، وعدد من الأجهزة الأخرى القابلة للإرتداء في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده شركة سامسونج في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري.

المصدر.