سامسونج قد تقوم بتضمين ميزة جديدة تدعى ” Celeb Alarm ” في هواتف Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنظر إلى أن معظم الهواتف الذكية تستخدم مواصفات تقنية مماثلة، وتستخدم جميعها نفس نظام التشغيل، فالشركات بحاجة إلى إبتكار طرق للمساعدة في تمييز منتجاتها عن بعضها البعض. ويبدو أن لدى سامسونج فكرة حول كيفية القيام بذلك مع ميزة تدعى ” Celeb Alarm “.

في الواقع، لقد تم مؤخرًا رصد شركة سامسونج تتقدم بطلب للحصول على العلامة التجارية ” Celeb Alarm “، وقد تم وصف هذه العلامة التجارية على أنها ستكون لـ ” ميزة تعمل على التنبيه بإستخدام أصوات الفنانين “. في الأساس، يبدو وكأنها منبه سيعمل على إيقاظك بإستخدام صوت الشخصية الشهيرة المفضلة لديك. هل هذا جديد؟ يمكننا أن نقول لا، ولكننا نفترض بأن هذه الميزة ستكون وسيلة لجذب المستخدمين للهواتف الذكية التابعة لشركة سامسونج.

هذه ليست هي المرة الأولى التي نرى فيها الشركات تستخدم أصوات المشاهير في التطبيقات. كان تطبيق الخرائط Waze يستخدم في السابق أصوات عدد من المشاهير لمساعدة السائقين على التنقل، ومن المسلم به أن هذه الميزات تمكنت من جذب المستخدمين إلى منصتها. نحن لسنا متأكدين مما إذا كانت لدى سامسونج بالفعل خططًا لجعل هذه الميزة حقيقة، لذلك علينا فقط أن ننتظر ونرى.

تخطط شركة سامسونج للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري، لذلك قد نحصل على المزيد من المعلومات آنذاك.

المصدر.