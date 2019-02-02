تكنولوجيا: تقرير: فيس بوك يخضع لتحقيقات حكومية فى أمريكا بشأن الخصوصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك قد تخضع لتحقيقين حكوميين فى الولايات المتحدة حول سوء إدارة بيانات المستخدمين المزعومة، حسبما أفادت بلومبرج.
وقال التقرير الذى استشهد بأشخاص على اطلاع بالموضوع، إن النائب العام فى ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو ونظيره فى ولاية ايلينوى كوامى راؤول انضما إلى قوات كونيتيكت للتركيز على التحقيق فى المزاعم القائمة.
وقال التقرير إن تحقيقات الدولة تتداخل مع مجموعتين رئيسيتين، كما تقوم ولايات نيويورك ونيوجيرسى وماساتشوستس بالتحقيق مع عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية وتسعى إلى الكشف عن أى انتهاكات غير معروفة محتملة.
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