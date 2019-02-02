رصد الهاتف ZTE Axon 10 Pro في إختبارات الأداء مع المعالج Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - قد ترحب سلسلة هواتف ZTE Axon Series من شركة ZTE بعضو جديد في المستقبل القريب. السبب الذي دفعنا لنقول ذلك هو رصد هاتف جديد في منصة إختبارات الأداء Geekbench يحمل الإسم الرمزي A2020 Pro. وكما تلاحظون، فهذا إسم رمزي مقارب للإسم الرمزي A2019G الخاص بالهاتف ZTE Axon 9 Pro.

ونتيجة لذلك، فنحن نعتقد بأن هذا الهاتف سيحمل إسم ZTE Axon 10 Pro. ونظرًا إلى أن هذا الهاتف حقق نتائج عالية جدًا في إختبار النواة الواحدة وفي إختبار النوى المتعددة، فهذا الأمر يقودنا للإعتقاد بأنه يستخدم المعالج Snapdragon 855.

وبغض النظر عن المعالج Snapdragon 855، فقد تم رصد هذا الهاتف كذلك وهو يضم 6GB من الذاكرة العشوائية، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie. وبالإضافة إلى الهاتف ZTE Axon 10 Pro، فشركة ZTE تعمل كذلك على مجموعة من الهواتف الذكية الأخرى التي ستكون جزءًا من سلسلة هواتف ZTE Balde Series، وهواتف أخرى تعد جزءًا من سلسلة ZTE Nubia Series.

المصدر.