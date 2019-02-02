شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تختبر مميزات جديد على أجهزة سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة "تويتر" الأمريكية فى اختبار مميزات جديد على نسخة موقع شبكتها الاجتماعية الموجه لأجهزة سطح المكتب.

وتشمل المميزات التى تلقتها مجموعة مختارة من المستخدمين، نمط "وضع ليلى" جديدا ووضع توفير بيانات الاتصال ودعم الأيقونات التعبيرية "إيموجى".

ويجعل التصميم الجديد تغذيات تغريدات تويتر أكثر بروزا مع تقليل حجم الصفحة الرئيسية للموقع إلى عمودين فقط بدلا من ثلاثة، حيث تم نقل نافذة "تغذيات الأخبار" التى تحتوى على كافة التغريدات إلى يسار الشاشة، و"التغريدات السائدة" و"المغردون المتبعون" وغيرها من النوافذ الأخرى إلى يمينها.

كما اشتمل التصميم على زر جديد للأيقونات التعبيرية "إيموجى" واختصارات سريعة جديدة للوحة المفاتيح، إلى جانب تحديث الموضوعات السائدة والبحث المتقدم.

وتقول "تويتر" إن التحديث سيسمح للمستخدمين بسهولة التنقل بين حساباتهم المختلفة على الموقع الاجتماعى، واعدة بتوفير سرعات تحميل أكبر للشبكة.