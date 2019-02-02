شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تعلن ارتفاع إيرادات الربع الأخير من 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سونى نتائجها المالية للربع الأخير الذى انتهى فى 31 ديسمبر 2018، حيث أوضحت الشركة أن صافى أرباحها لمدة تسعة أشهر قفز بنسبة 63.2% على أساس سنوى، بقيادة أقسام الألعاب والموسيقى، حيث قالت سونى إن أرباحها الصافية فى الفترة من أبريل إلى ديسمبر بلغت 828.4 مليار ين (7.6 مليار دولار)، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 13.9% لتصل إلى 811.5 مليار ين، فى حين بلغت المبيعات 6.54 تريليون ين بنسبة 0.8%.

فيما كشف التقرير أن أزمة هواتف الذكية التابعة لشركة سونى تستمر فى النمو، حيث أنهت الشركة الربع الأول من عام 2018 مع شحن 1.8 مليون هاتف فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضى، حيث تم شحن 4 ملايين من الهواتف الذكية، كما خفضت الشركة توقعات العام بأكمله، مستهدفة الآن شحن 6.5 مليون وحدة مقارنة مع 7.0 مليون وحدة فى السابق.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فقد سجلت وحدة الاتصالات المتنقلة فى سونى 137.2 مليار ين "نحو 1.26 مليار دولار"، بانخفاض 36.9% على أساس سنوى وانخفض الدخل التشغيلى 15.5 مليار ين "نحو 142.3 مليون دولار" فى الربع الثالث من عام 2018.

كما قامت الشركة بشحن 8.1 مليون وحدة تحكم PS4، ليصل الإجمالى إلى 94.2 مليون، ويستمر عدد المشتركين فى "بلاى ستيشن بلس" فى الزيادة، ويبلغ المجموع الآن 36.3 مليون مشترك، مقارنة بـ34.3 مليون خلال الربع الثانى، وهو أيضًا أعلى بنسبة 15% عن الربع الثالث من العام المالى 2010.