صورة رسمية تستعرض لنا تصميم الهاتف Vivo V15 Pro، وسيضم كاميرا أمامية منبثقة وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Vivo بالكشف عن الهاتف Vivo V15 Pro في مؤتمر صحفي سيتم عقده يوم 20 فبراير بالهند. ولقد رأينا بالفعل صورة تشويقية من الشركة، بالإضافة إلى غطاء واقي مصمم لهذا الهاتف. ولكن ماذا عن بعض الصور الرسمية للجهاز؟

حسنًا، هذا بالضبط ما حصلنا عليه اليوم. تظهر لنا الصورة الموجودة أعلاه كيف سيبدو تصميم الهاتف Vivo V15 Pro من الأمام والخلف. وكما ترون، فهذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية منبثقة من أجل إزالة القطع من الشاشة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تؤكد لنا أيضًا بأن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية.

من ناحية أخرى، تكشف لنا هذه الصورة كذلك بأن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكن من المفترض أن نحصل على كافة التفاصيل في منتصف هذا الشهر. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على كافة التفاصيل في حالة إذا كنتم مهتمين بهذا الهاتف.

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