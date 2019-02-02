شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور حذاء ذكيا يتتبع لياقتك البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة Verily المملوكة لـ"ألفابت" الشركة الأم لجوجل، طورت حذاء ذكيا جديدا يمكنه قياس الحركة والوزن، إضافة إلى قدرته على التعرف عندما يقع المستخدم.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فإن قدرة الحذاء على تتبع قياس الوزن، تعتبر من الأدوات المهمة لتتبع اللياقة البداية والتنبؤ بأمراض القلب، بل وإرسال تنبيهات إذا ما تعثر المستخدم خلال السير، حيث قد يكون هذا الجزء الأخير مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم مشاكل فى الحركة لكنهم يريدون درجة من الاستقلال.

وليس من الواضح ما إذا كانت الشركة قد انتهت من تطوير الحذاء بالكامل أم لا، لكن وفقا للتقرير فإن الشركة تبحث عن تطوير تكنولوجيا غير مزعجة نسبياً يمكنها توفير بيانات طبية حيوية.