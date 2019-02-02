تكنولوجيا: أحدث الصور الترويجية من سامسونج تؤكد على ألوان سلسة Galaxy S10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث مجموعة من الصور الترويجية لسلسة هواتف Galaxy S10 القادمة في أوروبا، والتي تكشف عن تصميم الهواتف بشكل واضح، مع الألوان التي تقدمها سامسونج هذا العام لسلسة Galaxy S10.

تطلق سامسونج في 20 من فبراير الإصدارات المميزة الجديدة من سلسة Galaxy S10، حيث يأتي هاتف Galaxy S10 مع حجم شاشة 6.1 إنش بينما يأتي هاتف Galaxy S10 بلس مع حجم شاشة 6.4 إنش، كما يأتي كلا الهاتفين بإطارات نحيفة جداً عدا الحافة السفلية التي تأتي بحجم أكبر إلى حد ما.

أيضاً تأتي الهواتف بتصميم infinity o أو ثقب في الشاشة، الذي تأتي فيه الكاميرة الأمامية مدمجة في الشاشة، لدعم المستخدم بميزة العرض الأكبر في الشاشة، حيث يضم هاتف Galaxy S10 مستشعر واحد للكاميرة بينما يأتي هاتف Galaxy S10 بلس باثنان من المستشعرات في الشاشة.

وفي تصميم الجهة الخلفية لكلاً من هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس تقدم سامسونج تصميم أفقي للكاميرة الخلفية المميزة بإعدادات ثلاثية إلى جانب فلاش LED ومستشعر لضربات القلب، كما يأتي زر Bixby إلى أسفل زر التحكم في الصوتيات في الإطار الجانبي للهواتف.

كما تقدم سامسونج هذا العام الإصدارات المميزة Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس مع مستشعر للبصمة مدمج في شاشة OLED، كما إستخدمت سامسونج تصميم معدني زجاجي لإصدارات هذا العام، وتأتي جودة العرض في الهواتف 2960 في 1440 بيكسل، مع نماذج من هواتف Galaxy S10 مع رقاقة Exynos 9820 بينما تأتي نماذج أخرى مع رقاقة معالج Snapdragon 855.

أيضاً من المقرر وفقاً للصور الترويجية التي انطلقت من أوروبا أن تقدم سامسونج إصدارات هذا العام بألوان الأسود، والأبيض، الأخضر كما يأتي اللون الأزرق لاحقاً لبعض نماذج الهاتف.

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