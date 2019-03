تسريب جديد يكشف لنا عن أسعار هواتف Galaxy S10، وخيارات الذاكرة المتوفرة لكل طراز

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ولكننا حصلنا على بعض المعلومات القليلة حول أسعار هذه الهواتف، ولكن هذا تغير الآن بعدما حصلنا اليوم على تسريبات جديدة تكشف لنا عن أسعار الطرازات الثلاثة القادمة من الهاتف Galaxy S10 في أوروبا، وبالضبط في هولندا.

ووفقا لهذا التسريب الجديد، فالهاتف Galaxy S10E والمزود بشاشة 5.8 إنش المسطحة سيكلف 749€ علمًا أن هذا الأخير سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وسيكون متوفرًا بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأصفر والأسود والأخضر والأبيض والأزرق. أما عندما يتعلق الأمر بالهاتف Galaxy S10 المزودة بشاشة 6.1 إنش المنحنية الطرفين، فهو سيكلف 899€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية نحو 1150€.

أما بخصوص الهاتف +Galaxy S10 الأرقى والمزود بشاشة 6.4 إنش المنحنية الطرفين، فهو سيكلف 999€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1250€، والنسخة التي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1499 يورو.

وعندما يتعلق الأمر بألوان الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10، فالهاتف الأول سيكون متوفرًا بتشكيلة مختلفة تشمل الأسود والأخضر والأبيض والأزرق، في حين سيكون الهاتف الثاني متوفرًا بتشكيلة تشمل الأسود والأخضر والأبيض والأزرق، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن المواد ونوعية الألوان المستخدمة في هذين الهاتفين ستكون مختلفة وفقا للنسخة التي قمت بإختيارها. على سبيل المثال، النسخة الأرقى من +Galaxy S10 ستكون متوفرة بالسيراميك الأسود والأبيض على عكس النسخ الأخرى من نفس الهاتف.

عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فقد تأكد رسميًا أنه سيتم الكشف عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة جنبا إلى جنب مع الهاتف الذكي القابل للطي والمعروف حاليًا بإسم Galaxy Fold، وعدد من الأجهزة الأخرى القابلة للإرتداء في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده شركة سامسونج في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري.

EXCLUSIVE! Here's the full list of Samsung Galaxy S10e, S10 and S10+ variants that will be coming to Europe along with Official Pricing. This price list is for Netherlands, I don't have for other countries as of now, but the difference should be minimal b/w European countries. pic.twitter.com/WWSFzXjnFO