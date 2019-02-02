تكنولوجيا: زي النهاردة| أميليو يتولى رئاسة أبل وابتكار كمبيوتر راديو شاك وتجربة جهاز كشف الكذب لأول مرة

في مثل هذا اليوم، 2 فبراير 1996، أصبح جيل أميليو رئيسا تنفيذيا CEO لشركة أبل للكمبيوتر Apple، ليحل محل مايكل سبيندلر، وليقوم بدور المايسترو في عملية الاستحواذ على شركة “نكست” NeXT، التي أسسها ستيف جوبز بعد مغادرته لأبل في عام 1985.

بعد صفقة الاستحواذ على “نكست”، أصبح جوبز مستشارا لأبل، وبعد سلسلة من الأحداث، تم طرد أميليو بعد 499 يوما من المنصب، وسرعان ما حل جوبز محله، ليصنع طفرة ملحوظة في أرباح أبل بدأت بجهاز الكمبيوتر iMac وباور ماكينتوش G3.

وفي 2 فبراير 1977، تم الكشف عن النموذج الأولي لجهاز الكمبيوتر TRS-80، من إنتاج شركة تاندي Tandy، والتي يملكها تشارلز تاندي إلى جانب ملكيته لسلسلة متاجر راديو شاك RadioShack الشهيرة.

وافق تاندي على بدء إنتاج الكمبيوتر بعد الاستحسان الذي ناله بعد الكشف عنه، وقد بدأ بيعه في أغسطس من نفس العام، وتعود تسمية الكمبيوتر بـTRS كاختصار لـ”تاندي راديو شاك”، وقد ساعد السعر المنخفض نوعا ما لكمبيوتر TRS-80 إلى القبول الواسع من المستخدمين لاقتناء كمبيوتر شخصي في المنزل.

وفي 2 فبراير 1935، استخدم المخترع الأمريكي ليوناردي كيلر (1903 – 1949)، المشارك في ابتكار جهاز كشف الكذب (بولي جراف Polygraph)، الجهاز لأول مرة، وذلك على اثنين من المجرمين في ويسكونسين، والذي أكدت نتائج الجهاز قيامهما بالجريمة، فتم تقديمهما للمحاكمة.