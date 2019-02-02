تكنولوجيا: فيديو ترويجي يستعرض تقنية سامسونج مع هاتفها القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث مقطع فيديو ترويجي يستعرض تقنية سامسونج القادمة في هواتفها الذكية، ويكشف أيضاً عن تصميم إصدارها المرتقب من الهواتف الذكية القابلة للطي.

تطورت تقنية سامسونج المقدمة في إصداراتها المميزة من الهواتف الذكية، وتستمر العملاق الكوري في دفع المزيد من التطورات في الإصدارات القادمة، وفي مقطع فيديو نشر مؤخراً إستعرضت سامسونج مستقبل تقنية الهواتف الذكية المميزة.

بالتأكيد إصدارها القابل للطي هو أحد التقنيات المميزة المنتظر إطلاقها رسمياً في 20 من فبراير، وقد كشف الفيديو عن تصميم الهاتف مع الشاشة التي تدعم التمديد في وضع الجهاز اللوحي.

كما يكشف الفيديو الترويجي عن تطور تقنية الهواتف القادمة لدعم المستخدمين في التصميم من خلال شاشة واضحة تدعم خاصية اللمس، مع تقنية إستشعار عالية الدقة، إلى جانب تطور تقنية الواقع المعزز في الهواتف الذكية القادمة، لذا نترقب إعلان سامسونج الرسمي عن هاتف Galaxy F في 20 من فبراير.

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