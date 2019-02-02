هذا التطبيق يتيح لك تجربة الأحذية والمشي بها بإستخدام الواقع المعزز قبل شرائها

فاطمة أيت طالب - دبي - تكمن مشكلة شراء الملابس عبر الإنترنت في أنك لا تعرف أبدًا كيف ستبدو عليك. بالتأكيد، يمكنك تخيل كيف يمكن أن تبدو، ولكن تخيلها وكيف تبدو بالفعل شيئان مختلفان تمامًا. ويزداد الأمر سوءًا عندما يتعلق الأمر بشراء الأحذية، فبعضها يمكن أن تكون غير ملائمة تمامًا عليك.

ومع ذلك، فنحن هنا مع تطبيق جديد يدعى Wanna Kicks يأمل في حل هذه المشكلة من خلال إستخدام الواقع المعزز. وسيستخدم هذا التطبيق هذه التقنية للسماح للمستخدمين ” بتجربة ” الأحذية قبل شرائها. بل إنه يتقدم خطوة أخرى إلى الأمام عن طريق السماح للمستخدمين بالمشي بإستخدامها حتى تكون لديهم فكرة أفضل عن الكيفية التي ستبدو بها تلك الأحذية عليهم.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة Wannaby التي أشرفت على تطوير تطبيق Wanna Kicks، السيد Sergey Arkhangelskiy، فقد صرح لموقع TechCrunch بالقول : ” نعتقد أن تجربة الأشياء بإستخدام الواقع المعزز يمكن أن يساعد العملاء على التسوق عبر الإنترنت من خلال إزالة ذلك الفرق بين التسوق عبر الإنترنت والتسوق في العالم الواقعي. نرى مشكلتين رئيسيتين في سوق الأحذية. تعتبر التحويلات عبر الإنترنت منخفضة جدًا، كما أن العوائد عالية جدًا مقارنة بالتسوق التقليدي. يجب أن تؤدي إمكانية تجربة الأحذية بإستخدام الواقع المعزز على هاتفك قبل الشراء عبر الإنترنت إلى زيادة معدل التحويلات، والمشاركة، والعوائد “.

جدير بالذكر أن Wanna Kicks ليس أول تطبيق يستخدم الواقع المعزز لبيع المنتجات. كانت IKEA قد تعاونت في السابق مع شركة آبل لإستخدام الواقع المعزز لمساعدة العملاء على وضع الأثاث الإفتراضي في منازلهم. هناك أيضًا تطبيقات تستخدم الواقع المعزز لوضع النظارات على وجوه المستخدمين ليكون بإمكانهم تجربة الإطارات الإفتراضية قبل شرائها. في الوقت الراهن، تطبيق Wanna Kicks متوفر لأجهزة iOS فقط، لذلك إنتقل إلى متجر iTunes App Store إذا كنت ترغب في الحصول عليه.