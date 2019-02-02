كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سامسونج تنشئ Bot Care لتلبية احتياجاتك الصحية

متابعة-سنيار: خلال CES 2019، كشفت شركة سامسونغ النقاب عن خط جديد من الروبوتات الذكية التي يمكنها القيام بالكثير من الأشياء المفيدة، ومن البيع بالتجزئة إلى المراقبة الصحية، تعتقد شركة سامسونج أنها ربما تمتلك روبوتًا لتلبية احتياجاتك.

في المجموع، تم الكشف عن 4 روبوتات جديدة، ومنها Bot Care، الذي أظهر مهاراته في مراقبة الصحة على خشبة العرض في معرض CES.

Bot Care روبوت صغير يمكنه التحدث، ومراقبة ضغط الدم، ومراقبة المؤشرات الصحية الرئيسية الأخرى، والسماح لأفراد الأسرة أو المهنيين الصحيين للحصول على لمحة من حالة المريض.

وتشمل الروبوتات الأخرى Bot Air للكشف عن نقاوة الهواء، وBot Retail لتخصيص التجزئة وبوت GEMS، مدرب متنقل للرياضيين.

تم تصميم Bot Care الصغير الجذاب للحصول على الدعم الطبي القابل للتخصيص في المنزل، ويضم العديد من الميزات.

يملك الروبوت وجهًا قادرًا على عرض إصدار Samsung من مشاعر الروبوت.

عند الحاجة إلى ميزات مرئية أخرى، يختفي الوجه ويمكن أن يقدم إحصاءات حيوية وبيانات أخرى، ومن أكثر الأشياء المفيدة التي يمكن أن يقوم بها Bot Care هي قراءة البيانات الحيوية.

تم دمج مجموعة من أجهزة الاستشعار تحت الشاشة، وبالتالي، عندما يضع المستخدم إصبعًا عليه، يمكنه عرض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

كما يمكنه تقديم المشورة للمستخدم على التمدد والتنفس، وتذكيره بأخذ الأدوية وحتى مراقبة نومه.

يمكن إرسال جميع البيانات التي جمعها Bot Care إلى أفراد العائلة أو مقدمي الرعاية حتى يمكن مراقبة صحتهم من قبل الأطراف المسؤولة.