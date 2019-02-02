شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أشياء لا بد من حذفها من جهازك الكمبيوتر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العديد من خبراء التكنولوجيا والأمن الإلكترونى إن أى جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكى قد يكون مصدر خطر على مالكه، لما يحتويه من بيانات مهمة تخص أدق التفاصيل.

ولذلك نوه الخبراء بضرورة المداومة والمثابرة على 4 أشياء من أجل ضمان الخصوصية، كما أكدوا أن معظم الناس يلجأون إلى مسح ذاكرة حواسيبهم عند التخلى عنها أو بيعها، ومع ذلك فإن هناك بعض البيانات التى يمكن أن تعرض حياتك الشخصية والمالية للخطر.

تعد بمثابة كنز للصوص والقراصنة، تحتفظ متصفحات الإنترنت بهذه الأرقام من أجل الاستخدام فى المرات اللاحقة من خلال خاصية "الملء التلقائى".

التى ترسلها البنوك للمستفيدين من خلال "ميل" يتم تنزيله على الهاتف، مما يسهل عملية اختراقها.

مثل تاريخ ميلادك والاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف، تعطى اللصوص الإلكترونيين إمكانية انتحال شخصيتك بسهولة.

فهى ثروة يستخدمها القراصنة فى الابتزاز، أو انتحال الهوية.