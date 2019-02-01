شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز مميزات سيوفرها نظام iOS 13 من أبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها كل عام تستعد شركة أبل لإطلاق نسخة جديدة من أنظمة تشغيلها، إذ تستعد الشركة لإطلاق نسخة iOS 13، حيث من المنتظر أن توفر الشركة تغييرا كبيرا على هذا النظام، بجانب تغييرات أخرى على مجموعة آيباد ونظام CarPlay.
ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى فمن المنتظر أن يوفر iOS 13 ميزة الوضع الليلى الكامل، والذى طرحته شركة أبل العام الماضى على نظام تشغيلها "ماك موهافى"، كما أنها ستقوم بتغييرات على النظام، والتى لم تقم بها الشركة منذ سبع سنوات بالحديث عن حجمها حسبما أكد موقع MacRumors.
كذلك كشف تقرير آخر أن شركة أبل تخطط لإضافة كاميرا 3D إلى هواتفها القادمة فى 2020، فيما ستحمل هواتف نهاية العام كاميرات بثلاثة عدسات كتحديث للهواتف الحالية، كذلك ستقوم أبل أيضا بتحديث نسخ آيباد وإضافة بعض المزايا الكبيرة على غرار ما فعلته العام الماضى.
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