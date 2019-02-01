تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك تحذف مئات الصفحات ومايكروسوفت تربح خلال 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث التكنولوجية المختلفة، بداية من إعلان كل من مايكروسوفت وأمازون عن نتائجهما المالية للربع الأخير من 2018، وصولا لقيام فيس بوك وتويتر بإزالة مئات الصفحات المتعلقة بإيران وبالدعايا السياسية، وفيما يلى نرصد أبرز الأحداث التى جرت على مدار اليوم كما يلى:

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