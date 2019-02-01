iFixit ستواصل تقديم حزمة إستبدال بطارية iPhone مقابل 30$

فاطمة أيت طالب - دبي - إنتهى برنامج إستبدال البطارية مقابل 29$ من شركة آبل بحلول نهاية العام الماضي، مما يعني أنه إذا كنت ترغب في إستبدال بطارية iPhone الخاص بك، فأنت بحاجة لدفع الثمن الكامل والبالغ 79$. ومع ذلك، إذا كنت لا تمانع القيام بعملية إستبدال البطارية بنفسك وترغب في توفير بعض المال، فلا داعي للقلق لأنه يبدو أن شركة iFixit ستوفر لك الحل.

وقد أعلنت شركة iFixit أنها تواصل تقديم حزمة تبديل البطارية لهواتف iPhone مقابل 30$ في العام 2019. وكانت شركة iFixit قد قامت في العام الماضي بتخفيض سعر الحزمة إستبدال بطارية iPhone ليتماشى مع سعر آبل، ولكن على النقيض من آبل، فسوف تستمر شركة iFixit في تقديم حزمة تبديل بطارية iPhone مقابل 30$ طيلة العام 2019. ولكن كما سبق وأشرنا، فهذا ثمن حزمة المكونات التي ستساعدك على إستبدال البطارية، مما يعني أنك ستحتاج إلى القيام بعملية الإستبدال بنفسك.

قد يكون هذا أمرًا شاقًا بعض الشيء، ولكن شركة iFixit ستزودك بالأدوات التي ستحتاجها لتغيير البطارية للحصول على بطارية جديدة. وتتباهى شركة iFixit أيضًا بأن الحزمة الخاصة بها ستغطي حتى الطرازات القديمة من الآيفون، بما في ذلك iPhone 4S و iPhone 5 و iPhone 5S و iPhone 5C. وإذا كنت لا تزال مترددًا بشأن ما إذا كان يجب عليك شراء iPhone جديد، فربما يكون إنفاق 30$ كافيًا لإعادة iPhone إلى سرعته المعهودة.

من المحتمل أن لا تكون شركة آبل سارة بهذا القرار من iFixit، فقد إعترف الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook مؤخرًا بأن برنامج إستبدال البطارية مقابل 29$ أثر على معدل ترقية المستخدمين لهواتفها الذكية الأحدث.

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