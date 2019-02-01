شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ربح مطورو تطبيقات App Store منذ عام 2008؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل فى وقت سابق خلال إجرائها لاجتماعات مع مهندسى وموظفى أبل لاطلاعهم على آخر التطورات فى هذا مجال التقنية، عن رقم جديد يخص إيرادات متجرها App Store.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى فقد أشارت أبل إلى مبلغ الإيرادات التى حصل عليها المطورون عبر App Store منذ نشأة المتجر، حيث أوضحت أن حصة المطورين بلغت 120 مليار دولار منذ عام 2008 حتى آخر ربع، وهو ما يعنى أن إيرادات المتجر قد تعدت هذه الرقم بكثير خلال نفس الفترة.

إذ تقوم الشركة باحتساب الإيرادات عن طريق تحميل التطبيقات والاشتراكات المدفوعة فقط، وهو ما يعنى أن إيرادات المطورين قد تكون أكثر مما هو معلن مع قدرتهم على جلب المال من خلال موقع الويب أيضا، وقد شهد متجر App Store نموا سريعا بالنظر لكون أكثر من 30 مليار دولار كانت حصة المطورين من الإيرادات ككل خلال الـ 12 شهرا الأخيرة فقط.