"شبورة ورياح في بعض المناطق".. الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المدن:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 8

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 8

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10