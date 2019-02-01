جوجل تؤكد أنها ستقوم بإغلاق الحسابات الشخصية على شبكة +Google يوم 2 أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر ديسمبر من العام الماضي، أعلنت شركة جوجل أنها ستقوم بإغلاق شبكتها الإجتماعية +Google في وقت ما خلال شهر أبريل المقبل بسبب إنخفاض معدل الإستخدام ورغبة جوجل في تحويل مواردها لشيء آخر. وبالتالي، فقد كشفت شركة جوجل في إحدى التدوينات أنها تنوي التخلص التدريجي من الشبكة الإجتماعية من خلال التخلص من الحسابات الشخصية إبتداء من 2 أبريل، وسيتاح للمستخدمين حتى ذلك الحين تحميل جميع بياناتهم على +Google. ومع ذلك، فلن يتم حذف الصور على Google Photos.

إعتبارًا من 4 فبراير، لن تكون قادرًا على إنشاء حسابات شخصية جديدة على +Google أو صفحات أو منتديات أو أحداث. في الأسابيع المقبلة، لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى مواقع الويب بإستخدام +Google، وقد يتم إستبدالها بزر تسجيل الدخول بإستخدام حساب جوجل.

أما بالنسبة لعملاء Google G Suite، فسوف تظل حسابات هؤلاء المستخدمين على +Google نشطة. تعمل شركة جوجل على إيقاف +Google للمستهلكين فقط، أو أولئك الذين ليس لديهم حساب مدفوع في Google G Suite.

جاءت +Google في وقت كانت فيه الفيسبوك هي الشبكة الإجتماعية المهيمنة بعد رفض المجتمع لشبكة MySpace. كان يُعْتَقَدُ أن شبكة +Google قد تصبح القوة المهيمنة على الفيسبوك لأنها شهدت نموًا هائلاً في شعبيتها خلال العام الأول. ولكن للآسف، لم تكن هذه المنصة مقنعة بما يكفي لإبعاد الناس عن الفيسبوك.

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